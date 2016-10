Heimatkanal 02:40 bis 03:25 Serien Tierarzt Dr. Engel Gottes Kreatur D 1998/1999 Stereo 16:9 Merken Auf der Straße fällt Dr. Ann-Marie Polenz ein merkwürdiger Viehtransporter auf, der in Schlangenlinien fährt. Fahrer Egon ist offenbar völlig übermüdet. Als Ann-Marie sieht, wie erschöpft auch die Kühe auf dem Laster sind, bittet sie Quirin Engel um Hilfe. Der findet heraus, dass Egon bis nach Spanien und zurück gefahren ist, um mit einem Betrügertrick doppelte EG-Subventionen zu kassieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Dr. Quirin Engel) Susanne Czepl (Angelika Engel) Veronika Fitz (Gerlinde Schneider) Hans Brenner (Joseph Hallhuber) Carin C. Tietze (Dr. Ann-Marie Polenz) Conny Glogger (Marlies Goll) Gregor Bloéb (Jaco) Originaltitel: Tierarzt Dr. Engel Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Rainer Lauter Musik: Curt Cress

