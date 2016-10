Heimatkanal 00:40 bis 01:05 Krimiserie Die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger Einladung in die Oper D 1980 Stereo Merken Der vermögende Herr Rautenberg meldet bei der Polizei den Diebstahl seines Rolls Royce. Bevor die Ermittlungen in Gang kommen, steht der Wagen wieder vor der Haustür. Rautenberg entdeckt einen Entschuldigungsbrief und zwei Karten für die Oper - als Entschädigung. Während er sich mit seiner Frau dem Kunstgenuss hingibt, verschwinden aus seiner Villa die wertvollsten Gegenstände. Fröschl und Kettwig können die Raffinesse der Diebe nur bewundern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beppo Brem (Franz Josef Wanninger) Maxl Graf (Fröschl) Claus Biederstaedt (Kettwig) Wolf Ackva (Steiner) Karin Anselm (Heidi Zirngiebel) Inken Sommer (Frau Rautenberg) Karlheinz Fiege (Herr Rautenberg) Originaltitel: Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger Regie: Hans-Dieter Schwarze Drehbuch: Hartmut Grund Musik: Eugen Thomass

