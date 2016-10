Silvester 1989: Während sich ganz Berlin am Traum von der Wiedervereinigung berauscht, will sich ein junges Paar, sie aus West-Berlin, er aus dem Ostteil der Stadt, das Ja-Wort geben. Doch erst vor dem Traualtar wird offenbar, dass die Eltern der Brautleute und deren Freunde durch eine verwickelte und tragische Vorgeschichte miteinander verwoben sind, die Jahrzehnte zurückreicht. Sie hatten 1948 die Bande "Die Wölfe" gegründet, deren verbindende Kraft sich als stärker erweisen sollten als die Teilung der Stadt. In Google-Kalender eintragen