Heimatkanal 14:00 bis 15:30 Familienfilm Ein Tag ist schöner als der andere D 1969 Stereo Mit sieben quicklebendigen Kindern und ihren Ponys, ist bei Ehepaar Eichborn jeden Tag das Chaos angesagt. Als die stressgeplagte Mutter in Urlaub fährt, soll die junge dänische Lehrerin Kirsten den Haushalt schmeißen. Die Kinder protestieren gegen die 'Fremdherrschaft', aber sie werden bald eines Besseren belehrt. Schauspieler: Vivi Bach (Kirsten) Ingrid Braut (Mutter) Siegfried Siegert (Vater) Isabelle von Eichborn (Pluto) Wolfram von Eichborn (Wolfie) Holger von Eichborn (Holli) Jacqueline von Eichborn (Jackie) Originaltitel: Ein Tag ist schöner als der andere Regie: Kurt Hoffmann Drehbuch: Kurt Hoffmann, Hertha von Eichborn, Reinhard von Eichborn Kamera: Fritz Schwennicke Musik: Franz Grothe, James Last