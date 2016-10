Pro7 MAXX 18:25 bis 19:20 SciFi-Serie Babylon 5 Schatten am Horizont USA 1994 Merken Die Narn protestieren gegen einen Besuch des Imperators der Centauri auf Babylon 5, doch dieser lässt sich nicht beirren, sondern erscheint auf der Raumstation. Er will eine Versöhnung zwischen den beiden Völkern vorantreiben. Doch kurz darauf stirbt er, und es kommt zwischen den Narn und den Centauri zu schweren Auseinandersetzungen. Zurselben Zeit erscheint ein Fremder auf Babylon 5 und überbringt eine Botschaft, in der ein großer Krieg prophezeit wird ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Boxleitner (Captain John Sheridan) Claudia Christian (Commander Susan Ivanova) Jerry Doyle (Michael Garibaldi) Mira Furlan (Botschafter Delenn) Andreas Katsulas (Botschafter G'Kar) Peter Jurasik (Botschafter Londo Mollari) William Forward (Lord Antono Refa) Originaltitel: Babylon 5 Regie: Janet Greek Drehbuch: J. Michael Straczynski Kamera: John C. Flinn III Musik: Christopher Franke Altersempfehlung: ab 12