Pro7 MAXX 10:35 bis 11:25 Dokumentation Life Below Zero - Überleben in Alaska Die Uhr tickt USA 2014 16:9 HDTV Andy und Kate brauchen einen Plan B, weil die Lachs-Population in dieser Saison so gering ist. Also baut Andy eine spezielle Falle, um in den Seitenarmen des Yukon andere Fischarten zu fangen. Sue strampelt sich ab, um das Camp mit Wasser, Brennholz und Nahrung aufzustocken, aber Mutter Natur verfolgt einen anderen Plan ... Originaltitel: Life Below Zero Altersempfehlung: ab 12