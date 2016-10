Pro7 MAXX 06:00 bis 06:45 Dokumentation Mission Schwertransport Auf 14 Achsen zu den Sternen GB, USA 2011 16:9 HDTV Merken In der chilenischen Atacama Wüste, hoch in den Anden, entsteht das größte Radioteleskop der Welt: Das "Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array" - ein Teleskop, das in bislang unbekannte Tiefen des Alls blicken kann. Die Antennen für dieses Projekt werden auf vier Kontinenten gefertigt, etwa im französischen Lyon. Für den Transport ins über 600 Kilometer entfernte Antwerpen wird die riesige Schüssel in zwei Teile zerlegt. Unterwegs geht es dennoch überall extrem eng zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Monster Moves

