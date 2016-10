kabel eins 12:20 bis 13:10 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Bankräuber USA 2005 Dolby Digital Merken Eine Bankräuber-Bande ist für 16 Überfälle verantwortlich. Mithilfe einer mathematischen Formel errechnet Charlie den Ort des nächsten Überfalls. Als Don mit seinen Kollegen die Gauner überführen will, endet die Situation in einem Fiasko und sie geraten in große Gefahr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Sabrina Lloyd (Terry Lake) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Alan Davidson (Robert Skidmore) Originaltitel: Numb3rs Regie: Davis Guggenheim Drehbuch: Cheryl Heuton, Nicolas Falacci Kamera: Ivan Strasburg Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 6