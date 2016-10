TLC 04:30 bis 05:10 Dokusoap Deadly Sins - Du sollst nicht töten Dr. Tod USA, D 2015 Merken Dr. Richard Sharpe ist medizinischer Professor an der Harvard University und verdient als Dermatologe ein Vermögen. Zusammen mit seiner attraktiven Ehefrau und den Kindern führt er ein luxuriöses Leben, besitzt stattliche Häuser und mehrere Sportwagen. Doch der millionenschwere Doktor hat regelmäßige Wutanfälle und kann seine Gefühlsausbrüche nicht unter Kontrolle bringen. Außerdem hat er seit seiner Kindheit den Spleen, Frauenkleider zu tragen, und stürzt seine Familie durch diese Obsession ins Unglück. Außerdem in dieser Folge von "Deadly Sins": eine heiße Affäre zwischen Mitgliedern einer Selbsthilfegruppe mit tödlichem Ausgang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Sins

