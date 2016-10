TLC 00:45 bis 01:10 Dokusoap Redrum - Am Anfang war der Mord Teufelsbrut USA 2014 Merken Terry Caffey ist ein tiefgläubiger Christ und wohnt mit seiner Frau Penny und den drei Kindern im Provinzstädtchen Alba. Doch das Leben der Bilderbuchfamilie wird eines Tages auf grauenvolle Weise zerstört: Einbrecher dringen in ihr Haus ein und erschießen Penny. Der 13-jährige Matthew wird durch Kopfschüsse getötet, der achtjährige Tyler erstochen. Dann zünden die Mörder das Haus an. Terry überlebt wie durch ein Wunder und kann sich trotz lebensgefährlicher Schussverletzungen und Verbrennungen ins Freie retten. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel: Wer wollte diese gottesfürchtige Familie auslöschen? Und was ist mit der 16-jährigen Tochter geschehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Batsford (Vicki Cushman) Steven Bidwell (Dave Hornoff) Kevin Coubal (Scott Hornoff) Danny Crawford (Todd Barry) James Dinonno (Prison Guard Perkins) D.C. Goode (Narrator) James Holden (Detective Mumphrie) Originaltitel: Redrum

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 232 Min. Dreamcatcher

Horrorfilm

kabel eins 22:20 bis 00:55

Seit 152 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:00 bis 02:00

Seit 52 Min. Infini

SciFi-Film

Tele 5 00:05 bis 02:05

Seit 47 Min.