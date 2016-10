TLC 18:20 bis 19:15 Dokusoap New York Ink - Tattoos fürs Leben Geben und Nehmen USA 2012 Merken Sozialarbeiterin Lauren möchte sich von Ami ein Motiv stechen lassen, das ihre Großmutter einst gemalt hat. Die junge Frau arbeitet in der Bronx mit Kindern aus schwierigen Verhältnissen und versucht ihnen zu helfen, einen besseren Weg in die Zukunft zu finden. Ami bewundert dieses Engagement und will sich auch einbringen: In seinem Studio möchte er einen Tag der offenen Tür organisieren und Kunstunterricht geben. Die anderen sind von einer Horde Kids im Shop wenig begeistert, doch Teamleiter Robear plant bereits einen Vortrag über Design. Leider kippt die Stimmung, als sich die Kollegen über Robears neu aufgespritzte Lippen amüsieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NY Ink