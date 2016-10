TLC 06:30 bis 06:55 Dokusoap Die Brautjungfern - Streit ums Kleid Freundschaft in der Waagschale USA 2012 Merken Braut Michelle heiratet zum zweiten Mal und begleitet ihre Töchter und Trauzeugin Jamie zur Kleiderprobe. Leider endet der eigentlich schöne Anlass mit Tränenausbrüchen, weil sich Jamie in allen Outfits hässlich findet. Auch Braut Emily kann man nichts recht machen. Bei der Kleiderwahl für die Jungfern ist sie äußerst schlechter Laune und meckert an den Mädchen herum, bis Stylistin Lori die Ursache für ihre miese Stimmung herausfindet. Marisca, die in Südafrika heiratet, steht derweil kurz vor einer Ohnmacht: Sie befürchtet, dass die Roben ihrer Brautjungfern in der Änderungsschneiderei völlig verschandelt wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress: Bridesmaids

