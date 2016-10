kabel1 classics 18:30 bis 18:55 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Das bisschen Haushalt USA 1991 Merken Tonys Praktikum in der Schule steht bevor. Da er in dieser Zeit die Hausarbeit nicht machen kann, sucht er Ersatz. Die Suche nach einer geeigneten Kraft erweist sich als äußerst schwierig. Schließlich willigt Angela ein, während dieser Zeit die Rolle der Haushälterin zu übernehmen. Das geht natürlich nicht gut. Schon bald ist der Haushalt der Bowers das reinste Chaos. Als Tony seinen Direktor zum Essen mitbringt, kommt es zum Eklat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Katherine Helmond (Mona) Jonathan Halyalkar (Billy) Chris Davis (Kyle) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Tony Singletary Drehbuch: Richard Albrecht, Casey Keller, Martin Cohan, Blake Hunter Musik: Larry Carlton, Robert Kraft