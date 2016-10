kabel1 classics 12:25 bis 14:00 Komödie Dickie Roberts: Kinderstar USA 2003 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der ehemalige Kinderstar Dickie Roberts ist mittlerweile 35 Jahre alt, arbeitslos und steht auf dem Abstellgleis. Sein größter Wunsch ist sein Comeback. Eines Tages ergattert er eine Rolle. Das Problem: Er soll einen normalen Typen verkörpern. Aber was heißt normal, wenn das eigene Leben eher außergewöhnlich ist. Kurzerhand macht er sich zum Adoptivkind einer Familie, um dort zu lernen, was normal heißt. Das gestaltet sich jedoch schwieriger als zunächst angenommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Spade (Dickie Roberts) Mary McCormack (Grace Finney) Craig Bierko (George Finney) Scott Terra (Sam Finney) Jenna Boyd (Sally Finney) Alyssa Milano (Cyndi) Michael Buffer (Michael Buffer) Originaltitel: Dickie Roberts: Former Child Star Regie: Sam Weisman Drehbuch: Fred Wolf, David Spade Kamera: Thomas Ackerman Musik: Christophe Beck, Waddy Wachtel Altersempfehlung: ab 6