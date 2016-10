kabel1 classics 07:40 bis 09:15 Drama Five Easy Pieces - Ein Mann sucht sich selbst USA 1970 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jack Nicholson auf einer Reise ins Ungewisse: Robert Dupea ist ein talentierter Pianist aus einer sehr musikalischen Familie. Da er unglücklich ist, verlässt er das Nest, um auf einem Ölfeld zu arbeiten. Um nicht zu vereinsamen, lässt er sich auf eine Beziehung mit der naiven Kellnerin Rayette ein. Als sein Vater einen Schlaganfall erleidet, macht er sich auf den Weg nach Hause. Dort sucht er vergeblich nach einer Aussprache und einem Funken Hoffnung für sein trostloses Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Nicholson (Robert Eroica Dupea) Karen Black (Rayette Dipesto) Susan Anspach (Catherine Van Ost) Lois Smith (Partita Dupea) Ralph Waite (Carl Fidelio Dupea) Billy Green Bush (Elton) Irene Dailey (Samia Glavia) Originaltitel: Five Easy Pieces Regie: Bob Rafelson Drehbuch: Adrien Joyce Kamera: László Kovács Musik: Tammy Wynette Altersempfehlung: ab 16

