Silverline 03:30 bis 05:00 Horrorfilm Evil Undead USA 2009 20 40 60 80 100 Merken Party Animal Rick, die wilde Veronique, der verklemmte Robert verbringen gemeinsam mit sechs anderen Freunden ihre Ferien auf einer Privatinsel. In ihrer Unterkunft, einer alten viktorianischen Villa, stoßen sie auf ein mysteriöses Brettspiel, das sie prompt ausprobieren. Dieses Spiel entpuppt sich aber als äußerst gefährlich, denn es erweckt dämonische Kräfte zum Leben. Allmählich wird allen Beteiligen das eigentliche Ziel des Spiels bewusst: Überleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Patrick (Pete) Danielle Harris (Kathy) Sean Lawlor (Charles) James Duval (Rick) Nick Mennell (Josh) Mircea Monroe (Veronique) Arcadiy Golubovich (Anton) Originaltitel: The Black Waters of Echo's Pond Regie: Gabriel Bologna Drehbuch: Michael Berenson, Gabriel Bologna, Sean Clark Kamera: Massimo Zeri Musik: Harry Manfredini Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 476 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 271 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 206 Min. SOKO Kitzbühel

Krimiserie

ZDF 04:20 bis 05:05

Seit 36 Min.