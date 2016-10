Silverline 00:40 bis 02:10 Thriller Gacy USA 2003 20 40 60 80 100 Merken Der Bauunternehmer John Wayne Gacy war in seiner Nachbarschaft sehr beliebt. Auf Kindergeburtstagen trat er als lustiger """"Pogo der Clown"""" auf, aber niemand kannte sein zweites Gesicht. Gacy vergewaltigte, folterte und tötete 33 Jugendliche in seinem Haus in einem Vorort von Chicago. Er verscharrte die Leichen in einem Zwischenboden im Haus oder warf sie in einen nahe gelegenen Fluss. Trotz starkem Verwesungsgeruch und Ungeziefervorkommen im Haus schienen sich weder seine Frau, noch die Nachbarschaft Gedanken zu machen. Doch Gacy wurde unvorsichtig und alles nahm seinen Lauf. Bei einer Hausdurchsuchung kam das unvorstellbare Grauen zum Vorschein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Holton (John Wayne Gacy jr.) Charlie Weber (Tom Kovacs) Glenn Morshower (Ted Boyle) Allison Lange (Gretchen) Edith Jefferson (Mother Gacy) Joleen Lutz (Carol Gacy) Adam Baldwin (John Gacy, Sr.) Originaltitel: Gacy Regie: Clive Saunders Drehbuch: David Birke, Clive Saunders Kamera: Kristian Bernier Musik: Mark Fontana, Erik Godal Altersempfehlung: ab 18