Silverline 08:25 bis 10:15 Actionfilm Silent Assassin COR 2013 20 40 60 80 100 Merken Um seine Schwester aus einem Internierungslager zu retten, beschließt der junge Myung-hoon widerwillig, in den Dienst seines nordkoreanischen Vaterlandes zu treten. Nach 2 Jahren harten Trainings wird er nach Südkorea entsandt, um dort unerkannt abtrünnige Spione und Feinde des Regimes zu töten. Myung-hoon führt unbeirrt seine Aufträge fort, in der Hoffnung, seine Schwester bald wiedersehen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Seung Hyun Choi (Ri Myung-hoon / Kang Dae-ho) Ye-ri Han (Lee Hye-in) Ho-bin Jeong (Big Dipper) Park Ji-Il (South Korean Agent) Sung Ha Jo (Moon Sang-chul) Sun-kyung Kim (North Korean Spy) Yoo-Jeong Kim (Ri Hye-in) Originaltitel: Commitment Regie: Hong-soo Park Drehbuch: Soo-young Kim Musik: Hyung-woo Noh Altersempfehlung: ab 16

