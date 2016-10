SAT.1 Emotions 23:25 bis 00:10 Krimiserie Ein Bayer auf Rügen Der Berg ruft ... D 1995 2016-10-12 03:20 Merken Mit geliehenem Geld will sich Dr. Maisinger an Bodes geplantem Kur-Zentrum beteiligen. Seine Geldgeber wollen dafür eine Gegenleistung. Doch auf einen Handel will sich Bode nicht einlassen. Bode bekommt Probleme ganz anderer Art: Um seinen beiden hübschen Töchtern Janine und Lisa zu imponieren, unternimmt er mit ihnen eine schwierige Bergtour, die sie in große Gefahr bringt. Zum Glück sind Valentin und sein Freund Markus "Wasi" Wasmeier an diesem Tag auch in die Wand gestiegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Valentin Gruber) Karin Thaler (Heidi Mitterer) Max Volkert Martens (Christian Bode) Veronika Fitz (Agnes) Gerhard Riedmann (Michael Gruber) Gerd Baltus (Donatius Domberger) Ottfried Fischer (Bernie Ziegler) Originaltitel: Ein Bayer auf Rügen Regie: Walter Bannert Drehbuch: Felix Huby Kamera: Hanus Polak Musik: André Bauer Altersempfehlung: ab 6