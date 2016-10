SAT.1 Emotions 16:45 bis 17:10 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 781 D 2011 16:9 Merken Nina und Luca können weder halbnackt noch in triefend nassen Klamotten zur Party zurückgehen. Sie versuchen also, ihre Kleidung möglichst schnell an einem Feuer zu trocknen. Auf einmal haben sie aber ein viel größeres Problem: Die letzte Fähre legt ohne sie ab. Sie müssen also die Nacht zusammen auf der Insel verbringen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Broda) Patrick Kalupa (Tom Lanford) Jacob Weigert (Enrique Vegaz) Karin Kienzer (Steffi Hauschke) Maja Maneiro (Paloma Greco) Klaus-Dieter Klebsch (Bruno Lanford) Sarah Mühlhause (Carla Rohnstedt) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Kerstin Schefberger Drehbuch: Wiebke Jaspersen Kamera: Marc Christian Weber Musik: Reinhold Hoffmann