SAT.1 Emotions 08:35 bis 09:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 180 D 2012 16:9 HDTV Merken Stefan vermutet, dass der von Daniel geplante Heiratsantrag wieder Saskias Unmut wecken wird. Dennoch unterstützt er das junge Liebespaar und konfrontiert Saskia mit ihrer Intrige. Conrad und Shirley vermuten, dass Bernheimer einen Burnout hat. Als Shirley ihren Ex-Mann mit ihrem Verdacht konfrontiert, tickt er völlig aus ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Bach (Saskia von Hagen) Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Corinna Binzer (Vroni Lechner) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Daniel Buder (Daniel Lechner) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Petra Wiemers Drehbuch: Michael Seyfried Kamera: Stefan Krause, Mike Clayton Musik: Curt Cress

