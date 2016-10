SAT.1 Gold 16:10 bis 17:00 Krimiserie Diagnose: Mord Es geschah im Seniorenheim USA 2000 2016-10-13 12:00 Merken Ex-Polizist Dave Hawkins lebt im Altersheim. Er ruft Steve Sloan an, weil er glaubt, dort einen alten Mordfall geklärt zu haben. Kurz darauf wird Dave ermordet. Mark Sloan zieht als neuer, etwas vertrottelter Bewohner in das obskure Seniorenheim. Dort findet er schon bald Hinweise auf einen Überfall, der vor fast 50 Jahren stattgefunden hatte. Damals war Dave dem Täter auf der Spur gewesen. Nachdem nun auch Dave ermordet worden ist, stellen Mark und Amanda dem Täter eine Falle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) James Greene (Jimmy Corley) Charlotte Rae (Estelle) Lee Weaver (Isaiah) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Farhad Mann Drehbuch: Burt Prelutsky Kamera: Frank Thackery Musik: David Lawrence Altersempfehlung: ab 6