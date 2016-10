SAT.1 Gold 12:45 bis 13:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Folge: 82 Der falsche Priester USA 1988 Merken Jessica wird auf offener Straße Zeugin eines Autounfalls, bei dem ein Mann tödlich verletzt wird. Bevor er stirbt, gesteht er den Mord an einem gewissen Carl Cosgrove. Die Polizei glaubt Jessica nicht, denn Carl lebt. Als kurz darauf jedoch die Leiche von Carl Cosgrove aus dem Fluss gezogen wird, beginnt Jessica auf eigene Faust mit den Ermittlungen. Doch da gibt es einen Priester, einen Rebellenführer und die CIA, die Jessica die Suche schwer machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Cliff De Young (Patrick Francis) Laurence Luckinbill (Seargent Cooper) Robert Reed (Jackson) Mark Shera (Van Buran) Dan Shor (Pierce) Gregory Sierra (Sanchez) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Seymour Robbie Drehbuch: Robert Van Scoyk Kamera: Robert C. Moreno Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12