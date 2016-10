Hessen 10:00 bis 10:50 Dokumentation Eisbär, Affe & Co. Zoogeschichten aus Stuttgart - Ein turbulenter Vormittag! Ein turbulenter Vormittag! D Untertitel Live TV Merken Anton und Corinna sind wieder zusammen: Diese Tatsache ist eine Meldung wert, handelt es sich doch um die Eltern von Eisbär Wilbär. Nach 18 Monaten Trennung teilen die beiden sich wieder die Anlage. Ihnen und den Pflegern ist anzumerken, dass sie jetzt auch wieder ruhige Momente im Eisbärenrevier genießen. Denn Wilbär lebt inzwischen glücklich in Schweden. Auch einige Flughunde aus dem Nachttierhaus werden bald ein neues Zuhause bekommen: Der Zoo in Bad Mergentheim braucht dringend Weibchen für die Zucht. Allerdings lassen sich die lichtscheuen Gestalten gar nicht so leicht fangen. Die Pflegerinnen nehmen es sportlich. Gorillamädchen Claudia wird Schritt für Schritt an die übrige Gorillafamilie herangeführt. Heute steht Spielen mit den Halbstarken Mary, Monza und Upala auf dem Programm - ein turbulenter Vormittag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisbär, Affe & Co.