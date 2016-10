Hessen 01:25 bis 03:15 Tragikomödie Gottes kleiner Acker USA 1958 Live TV 20 40 60 80 100 Merken (God's Little Acre) Der Farmer Ty Ty Walden glaubt, dass auf seinem Grundstück ein Goldschatz vergraben ist. Stück für Stück gräbt er sein Land um, vernachlässigt darüber die Landwirtschaft wie auch seine Familie. Die gerät völlig außer Rand und Band. Nach allerlei Turbulenzen und dem Tod eines seiner Söhne bereut Ty Ty, über der Jagd nach dem Gold seine Familie vergessen zu haben, und er bittet Gott, Frieden zu stiften. Tatsächlich kehrt zunächst wieder bescheidener Wohlstand auf der Farm ein - bis eines Tages der Pflug Ty Tys einen alten, rostigen Spaten aus der Erde reißt. Ty Ty beginnt erneut zu graben ... - Anthony Manns Verfilmung einer bizarren Familiensaga und melodramatischen Milieustudie aus den bäuerlichen Südstaaten der USA, nach einem Bestseller-Roman von Erskine Caldwell, spart nicht mit brutalen Details, erotischen Anspielungen und schwarzem Humor. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Robert Ryan (Ty Ty Walden) Aldo Ray (Will Thompson) Tina Louise (Griselda) Buddy Hackett (Pluto) Jack Lord (Buck Walden) Vic Morrow (Shaw Walden) Fay Spain (Darling Jill) Originaltitel: God's Little Acre Regie: Anthony Mann Drehbuch: Philip Yordan Kamera: Ernest Haller Musik: Elmer Bernstein

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 354 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 149 Min. Familie!

Sonstiges

ZDF 01:30 bis 03:00

Seit 84 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 84 Min.