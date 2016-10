Hessen 23:45 bis 01:25 Kriegsfilm Tag ohne Ende USA 1957 Nach dem Roman von Van van Praag SW 20 40 60 80 100 Merken (Men in War) Leutnant Benson führt eine kleine Patrouille in Korea. Benson ist menschlich, intelligent, mutig, ein wirklich guter Offizier. Dann taucht ein Jeep auf, mit dem brutalen, grinsenden Sergeant Montana als Fahrer; neben ihm sitzt ein schweigsamer, völlig weggetretener Oberst, den der Sergeant anzubeten scheint: Er steckt ihm die Zigaretten an, kümmert sich um sein Äußeres, verwöhnt ihn, passt auf ihn auf. Der Oberst verharrt den ganzen Film hindurch in seiner Lethargie, und so dreht sich der Film um die beiden anderen Charaktere, die beiden Soldatentypen, den intelligenten, gesetzten, logischen Leutnant und den instinktiveren, aber auch überlegeneren, weil mit der Gegend besser vertrauten Sergeant, der losballert, wenn sich nur ein Grashalm bewegt. Gefangene machen, davon will er nichts hören. Der Film endet nüchtern: Drei Überlebende, ringsherum Leichen und ein paar nutzlose Tapferkeitsorden ... - "Tag ohne Ende" ist ein beeindruckender Kriegsfilm, der ohne Pathos und Sentimentalitäten auskommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Ryan (Lieutenant Benson) Aldo Ray (Sergeant Joseph R. "Montana" Willomet) Robert Keith (The Colonel) Phillip Pine (Sergeant Riordan (as Philip Pine)) Nehemiah Persoff (Sergeant First Class Nate Lewis) Vic Morrow (Corporal James Zwickley) James Edwards (Sergeant Killian) Originaltitel: Men in War Regie: Anthony Mann Drehbuch: Philip Yordan Kamera: Ernest Haller Musik: Elmer Bernstein Altersempfehlung: ab 16