Hessen 14:30 bis 16:00 Komödie Ein Geschenk des Himmels D 2005 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die attraktive, jung verwitwete Susanna Samel lebt mit ihrem achtjährigen Sohn Tim in einer kleinen schwäbischen Gemeinde, wo sie sich aktiv in Kirchenfragen engagiert. Ihr beschauliches Leben wird gehörig durcheinander gewirbelt, als eines Tages der charmante Großstädter Johannes Martin im Ort auftaucht. Er ist gekommen, um das Haus seiner verstorbenen Mutter zu erben. Als er erfährt, dass nicht er, sondern die fürsorgliche Susanna als Erbin eingesetzt wurde, beschließt Johannes, um sein Recht zu kämpfen - und gewinnt dabei das Herz seiner Widersacherin ... - "Ein Geschenk des Himmels" ist eine romantische Liebeskomödie. In den Hauptrollen sind Suzan Anbeh und Walter Sittler zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Walter Sittler (Johannes "Johnny John" Martin) Suzan Anbeh (Susanna Samel) Moritz Basilico (Tim Samel) Heinrich Schmieder (Peter Pfefferle) April Hailer (Cordula Bosch) Robert Naegele (Eugen Pfefferle) Heidy Forster (Helga Pfefferle) Originaltitel: Ein Geschenk des Himmels Regie: Olaf Kreinsen Drehbuch: Marcus Hertneck Kamera: Michael Bertl Musik: Jochen Schmidt-Hambrock