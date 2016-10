RTS Deux 20:40 bis 22:55 Sonstiges Greystoke, la légende de Tarzan GB 1984 Untertitel Merken A la fin du siècle dernier, Jack Clayton, comte de Greystoke, et son épouse Alice, font naufrage sur la côte africaine. Leur fils naît dans une cabane construite dans les arbres de la jungle. Il est âgé de quelques mois lorsque sa mère meurt de la malaria et que leur habitation est attaquée par une horde de grands singes. Parmi eux, Kala, une guenon qui vient de perdre son nouveau-né. Elle s'empare du bébé qui pleure dans son berceau. Jack Clayton est tué dans la bagarre. L'enfant grandit parmi les singes, apprenant les règles de la survie sous l'?il attentif de Kala. Adolescent, il découvre la cabane où il est né et emporte les deux objets qui l'intéressent : un long couteau et un médaillon contenant le portrait de ceux dont il ne sait pas qu'il est le fils. Grâce au couteau, il s'impose comme le seigneur des singes. Lorsque Tarzan sauve la vie du seul survivant d'une expédition botanique, victime d'une attaque de pygmées, il établit pour la première fois un contact avec un être humain. La rencontre est décisive : l'homme, Philippe d'Arnot, lui apprend la communication verbale et la vérité sur ses origines. Orphelin, pour la seconde fois, après la mort de Kala, Tarzan accepte de partir pour retrouver sa famille. Devenu John Clayton, il est accueilli dans la joie sur les terres familiales de son grand-père? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Lambert (John Clayton / Tarzan, Lord of the Apes) James Fox (Lord Charles Esker) Cheryl Campbell (Lady Alice Clayton) Ralph Richardson (The Sixth Earl of Greystoke) Ian Holm (Capitaine Phillippe D'Arnot) Andie MacDowell (Miss Jane Porter) Ian Charleson (Jeffson Brown) Originaltitel: Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes Regie: Hugh Hudson Drehbuch: Robert Towne, Edgar Rice Burroughs, Michael Austin Kamera: John Alcott Musik: John Scott Altersempfehlung: ab 12