WDR 20:15 bis 21:00 Magazin Markt Wie ehrlich ist ein Vollkornbrot? / Knallharter Preiskampf bei den Drogerie-Märkten / Mangel bei Babymilch? D 2016 2016-10-12

- Wie ehrlich ist ein Vollkornbrot? Brot gilt als das Lebensmittel Nr. 1 - und bekanntlich sind wir Deutschen ja auch beim Brot Weltmeister: Rund 3.300 Sorten soll es geben. Besonders Vollkornbrot gilt als gesund und ist besonders beliebt bei den Kunden. Aber wie gut ist eigentlich das Vollkornbrot, das Verbraucher in Bäckereiketten und beim Biobäcker kaufen? Und wie ehrlich sind die Bäckereien? Markt ist den Fragen nachgegangen - mit einem überraschenden Ergebnis. 

- Knallharter Preiskampf bei den Drogerie-Märkten DM, Rossmann, Müller - alle werben mit Niedrigpreisen, guten Sonderangeboten oder Couponaktionen um Kunden. Markt checkt, wer ist am Ende nun wirklich der Günstigste und was muss man als Kunde beachten, um von den Angeboten wirklich zu profitieren? 

- Mangel bei Babymilch? In den Drogeriemarktregalen fehlt immer mal wieder Babymilchpulver von großen Markenherstellern. Bei manchen Ketten wird sogar bei bestimmten Produkten rationiert und Kunden dürfen nur maximal drei Packungen mitnehmen. Grund dafür sollen chinesische Kunden sein, die gerne zum deutschen Babymilchpulver greifen und es an Verwandte in ihre Heimat schicken. Markt fragt nach, wie es dazu kam und wie die Industrie sich darauf vorbereitet.