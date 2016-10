WDR 14:30 bis 15:15 Dokumentation Ferien in NRW - Urlaub auf dem Rhein D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Urlaub auf dem Rhein - Urlaub am Rhein: Für Amerikaner und Briten war eine Fahrt auf dem Rhein unverzichtbarer Bestandteil einer jeden Reise nach "Good Old Germany". Und für Niederländer und die Menschen aus dem Ruhrgebiet gehörte der Abstecher zum Drachenfels mit einem Schiff der Köln-Düsseldorfer zu den Höhepunkten einer Rheintour. Seit den fünfziger Jahren geht's mit Esel oder Zahnradbahn den Berg hinauf. Fotograf Richard Kern hat schon damals Touristen bei der Drachenfels-Besteigung fotografiert und dabei beobachtet, dass es heute vor allem Reisegruppen aus den USA und Japan sind, die das Rheinpanorama genießen wollen. Eines aber hat sich in den Jahren nicht geändert: Nach dem Abstieg warten in den Ausflugslokalen Königswinters Wein und Bier auf die Ausflügler. Zwischen Köln und Königswinter leben ganze Generationen von den Touristen. Familie Schmitz aus Königswinter schippert sogar schon seit dem 18. Jahrhundert die Besucher mit Fahrgastschiffen über den Rhein. 1981 hat der 88-Jährige Franz-Willi Schmitz den Betrieb an seinen Neffen Franz abgegeben. Auch dessen Kinder sind schon wieder mit Fahrgastschiffen auf dem Rhein unterwegs. Aber das Geschäft ist hart geworden: Schließlich ist mancher Wochenendflug nach Mallorca billiger als eine Tour mit der Rhein-Flotte, auch wenn sich mancher nun in den Zeiten der Krise auf den günstigen, heimatnahen Urlaub besinnt. Und auf dem Rhein gibt es Konkurrenz. Luxuriöse Kreuzfahrtschiffe wie die "Premicon Queen" bieten den Passagieren auf mehrtägigen Reisen Gourmet-Restaurant, Golfabschlag und Wellness-Bereich. Nur einer ist sich in all den Jahren treu geblieben: Heribert Kläser besitzt seit über 40 Jahren eine Jahreskarte der Köln-Düsseldorfer Rheinschifffahrt. Und so wird er auch auf dem bei den "Kölner Lichtern" dabei sein, dem großen Feuerwerk auf dem Rhein. Hunderte Schiffe versammeln sich dann vor der Kölner Altstadt. Eine Dokumentation über den Tourismus auf und an Nordrhein-Westfalens größtem Fluss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ferien in NRW Regie: Thomas Förster/Andreas Kölmel