WDR 08:10 bis 09:50 Liebesfilm Der Blaufuchs D 1938 Untertitel SW Live TV 20 40 60 80 100 Merken Melodramatische Boulevard-Komödie mit einem der großen Traumpaare des deutschen Films: Zarah Leander und Willy Birgel. Die schöne Ungarin Ilona ist seit einem Jahr mit dem Privatdozenten Stephan verheiratet. Leider kümmert er sich mehr um seine Süßwasserfische. Dafür verliebt sich der charmante Flieger Tibor eines Tages Hals über Kopf in sie, ohne zu wissen, dass Ilona die Frau seines besten Freundes ist. Als er das erfährt, hält er es für seine Pflicht, die Ehe zu retten. "Kann denn Liebe Sünde sein?" singt Zarah Leander in diesem ganz auf sie zugeschnittenen Film. Regie führt Viktor Tourjansky; seine Inszenierung verbindet geschickt Elemente des Melodrams und der Komödie. Tourjansky, der 1976 im Alter von 85 Jahren starb, stammte aus Kiew, flüchtete 1918 aus Russland und arbeitete später lange in Berlin. Zu seinen erfolgreichsten Filmen gehören "Die Brüder Karamasoff", "Michael Strogoff, der Kurier des Zaren", "Der Gouverneur" und "Herz ohne Gnade". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zarah Leander (Ilona) Willy Birgel (Tibor Vary) Paul Hörbiger (Stephan Paulus) Jane Tilden (Lisi) Karl Schönböck (Trill) Rudolf Platte (Kutscher Bela) Eduard Wenck (Bahnwärter) Originaltitel: Der Blaufuchs Regie: Viktor Tourjansky Drehbuch: Karl Georg Külb Kamera: Franz Weihmayr Musik: Lothar Brühne Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 196 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 196 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 196 Min. Café Puls

Magazin

Sat.1 06:00 bis 09:00

Seit 166 Min.