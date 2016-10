MDR 00:35 bis 01:50 Musik Scooter beim Highfield 2016 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ob geliebt oder gehasst, mit ihren eingängigen Melodien auf einfachen Techno-Beats, garniert mit teutonisch-englischen Shouting, das jeden Anglisten in die Verzweiflung treibt, geben Scooter die Maxime aus, beliebige Dancefloors in Tollhäuser zu verwandeln: "Move! Your! Ass!" Viele Jahre lang belegten Scooter mit ihrem charakteristischen, technoiden Dance-Sound und dem Shouting-Style von Baxxter ihre eigene, selbst geschaffene Nische. Doch inzwischen ist wieder einiges los in der Szene, denn seit einiger Zeit gibt es ein Revival der "electronic dance music" (EDM) und Scooter ist wieder mit dabei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Scooter beim Highfield 2016

