MDR 16:30 bis 17:00 Magazin MDR um 4 Gäste zum Kaffee D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Sie ist die Leiterin des Staatlichen Organisationskomitees der Feierlichkeiten zum Lutherjahr 2017. Ein langer Titel und ebenso viel Arbeit. Doch die bewältigt die gebürtige Wittenbergerin mit Enthusiasmus. Seit Juni 2015 bereitet sie das große Jubiläum vor und gewährt bei uns Einblicke in ihre Arbeit und Ausblicke auf die anstehenden Feierlichkeiten. Was sich im sogenannten Lutherkoffer befindet, ob Luther ein guter Mensch war und was er gern speiste, erfahren sie von Astrid Mühlmann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Astrid Mühlmann (Geschäftsführerin "Luther 2017") Originaltitel: MDR um 4