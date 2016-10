MDR 08:05 bis 08:53 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2549 D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Clara und Desirée geraten in einen heftigen Streit. Desirée gibt gegenüber Adrian vor, dass Clara immer noch sauer ist, weil Desirée sie mit David verkuppeln wollte. Adrian lässt sich weiterhin von Desirée täuschen. Doch bei einem Reitausflug wird ihr klar, dass sich Adrian nicht wegen der ungeplanten Schwangerschaft von ihr trennen wird - André beruft eine Versammlung des Gemeinderats ein, wo er sich in aller Öffentlichkeit als Opfer einer Verleumdungskampagne darstellen will. Werner und Charlotte überlegen, wer hinter den Anzeigen gegen André stecken könnte - auf Beatrice kommen sie dabei nicht. Während André sich nach der Gemeinderatssitzung auf der sicheren Seite wähnt, vertraut Hildegard Alfons an, dass sich die Mitglieder geheim beraten haben und André zum Rücktritt zwingen wollen. Clara will mit einem bestrickten Rad Reklame für ihr Atelier machen - doch das wird ihr bei einem gemeinsamen Ausflug mit David geklaut. Wenig später erwischt Tina den Dieb - es ist Fabien, der sich das Rad angeblich nur ausgeliehen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Sabine Landgraeber, Alexander Wiedl Drehbuch: Thomas Kubisch, Inka Thelen

