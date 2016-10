Disney Channel 22:00 bis 22:25 Comedyserie Dharma & Greg Familienfeiern USA 1999 Stereo HDTV Merken Dharma und Greg erinnern sich nur allzu gut an das letzte Thanksgiving-Fest, in dessen Verlauf Kitty begann, auf Larry einzuprügeln. Daher sind sie wild entschlossen, dieses Jahr ohne Eltern zu feiern. Statt dessen wollen sie im Altersheim Essen austeilen und bei Pete und Jane vorbeischauen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenna Elfman (Dharma Finkelstein) Susan Sullivan (Kitty Montgomery) Alan Rachins (Larry Finkelstein) Joel Murray (Pete) Mitch Ryan (Edward Montgomery) Shae D'Lyn (Jane) Mimi Kennedy (Abby O'Neil) Originaltitel: Dharma & Greg Regie: Amanda Bearse Drehbuch: Chuck Lorre, Dottie Dartland, Michelle Nader, Sid Youngers, Bill Prady Musik: Dennis C. Brown