Disney Channel 18:35 bis 18:55 Trickserie We Bare Bears - Bären wie wir Folge: 4 Wir und Chloe USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Neue Folge Merken Chloe verbringt Zeit mit den Bären, um für eine Präsentation so viel wie möglich über sie in Erfahrung zur bringen. Doch als die Bären einen kurzen Blick auf den extrem langweiligen Report werfen, beschließen sie mit übertriebenen und außergewöhnlichen Fakten über sich selbst und ihr Leben den Bericht ein wenig aufzupeppen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: We Bare Bears Regie: Manny Hernandez Drehbuch: Madeline Sharafian Musik: Brad Joseph Breeck