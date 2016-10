Disney Channel 16:25 bis 16:55 Trickserie Disneys Kuzco's Königs-Klasse Das Bild des Grauens / Kronk, der Fernsehstar USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Malina findet, dass Kuzco sein Jahrbuchfoto viel zu ernst nimmt, bis sie ihr eigenes Bild entdeckt und feststellt, dass sie entsetzlich darauf aussieht. Sie setzt alles in Bewegung um jedes Exemplar dieses Bildes zu zerstören. (b) Ein Lehrer der Kuzco Akademie entdeckt eine tolle neue Erfindung: das Fernsehen. Yzma nutzt diese neue technische Errungenschaft, um das Dorf abzulenken und unbemerkt die Macht an sich zu reißen. Kuzco ist derweil eifersüchtig, weil Kronk sich zum großen Fernsehstar gemausert hat. Er selbst drängt sich vor die Kamera, mit kaum geahnten Folgen. Malina findet, dass Kuzco sein Jahrbuchfoto viel zu ernst nimmt, bis sie ihr eigenes Bild entdeckt und feststellt, dass sie entsetzlich darauf aussieht. Sie setzt alles in Bewegung um jedes Exemplar dieses Bildes zu zerstören. Ein Lehrer der Kuzco Akademie entdeckt eine tolle neue Erfindung: das Fernsehen. Yzma nutzt diese neue technische Errungenschaft, um das Dorf abzulenken und unbemerkt die Macht an sich zu reißen. Kuzco ist derweil eifersüchtig, weil Kronk sich zum großen Fernsehstar gemausert hat. Er selbst drängt sich vor die Kamera, mit kaum geahnten Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's the Emperor's new School Regie: Dave Knott Drehbuch: Devin Bunje, Nick Stanton, Johanna Stein, Kevin D Campbell Musik: Michael Tavera