Disney Channel 08:20 bis 08:50 Trickserie Willkommen in Gravity Falls Folge: 22 Die Höhle des Autoren USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Dipper, Mabel, Wendy und Soos haben im Tagebuch Hinweise auf den Aufenthaltsort des Autoren gefunden. Diese führen sie zu einem verborgenen Bunker. Dort treffen sie auf ein mysteriöses Wesen, über das bereits seit längerem Geschichten in Gravity Falls kursieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gravity Falls Regie: Joe Pitt

