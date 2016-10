Disney Channel 06:20 bis 06:45 Trickserie Sofia die Erste Abenteuer in der Wüste USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Sofia und Amber besuchen ihren Freund Prinz Zandar in seinem Königreich Tangu mitten in der Wüste. Sofia überredet die nicht besonders risikofreudige Amber, etwas Neues auszuprobieren und auf einem magischen, fliegenden Teppich zu reiten. Aber der wilde, ungezähmte Teppich gehorcht nicht und fliegt wohin er will. Und so wird Sofias und Ambers Reise zu einem spannenden Abenteuer in der Wüste. Nicht zuletzt durch die unerwartete Hilfe von Prinzessin Jasmin, erkennt Amber dann doch, dass es nicht nur wichtig sondern sogar lustig sein kann, neue Sachen auszuprobieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sofia the First Regie: Jamie Mitchell, Sam Riegel, Larry Leichliter Drehbuch: Craig Gerber Musik: John Kavanaugh

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 316 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 76 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 76 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 76 Min.