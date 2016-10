Das Erste 20:15 bis 21:45 Drama Die Stille danach D 2016 2016-10-12 00:20 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Brillantes, anspruchsvolles TV-Drama



Als der Anruf kommt, die Horrormeldung vom Amoklauf in der Schule ihres Sohnes, hat Paula Rom (Ursula Strauss) nur einen Gedanken: Hoffentlich ist Felix nicht unter den Opfern! Dass ihr schüchterner, sensibler und geliebter Junge der Täter sein soll, liegt außerhalb jeder Vorstellungskraft. Aber genau so ist es.



"Augen und Herzen öffnen"



Was die gut situierte Grazer Familie Rom nun erlebt, innerlich wie von außen, ist Thema des ungemein intensiven und unbedingt sehenswerten Fernsehfilms "Die Stille danach" (Buch und Regie: Nikolaus Leytner). Kein Thema für einen netten Fernsehabend bei Chips und Pils. Aber ein ungemein starker und wichtiger Film, für den dieser Spruch wirklich gilt: Man sollte ihn nicht verpassen.



In der Rolle von Felix’ Mutter sehen wir Ursula Strauss, die hier einmal mehr beweist, dass sie zu den bemerkenswertesten deutschsprachigen Schauspielerinnen gehört. Für die Österreicherin war der Dreh eine ganz besondere Erfahrung. "Es gibt – nach der Katastrophe – keine Szene, die nicht emotional ist. Da stellt sich die Frage: Wie viel Emotion zeigt man, ohne den Zuschauer zu verlieren", sagt die 42-Jährige im Gespräch mit rtv.



Denn den Zuschauer zu erreichen, ist ihr wichtig. Gerade mit diesem Perspektivwechsel hin auf die Familie des Täters: "Eltern und Schwester sind ja auch Opfer. Sie tragen keine Schuld an der Tat." Wichtig ist für Ursula Strauss, dass dieser Film seinen Zuschauern "Augen und Herzen öffnet, damit sie empathisch mit sonst stigmatisierten Menschen umgehen."



Schauspieler: Ursula Strauss (Paula) Peter Schneider (Michael) Sophie Stockinger (Flora) Enzo Gaier (Felix) Olivia Silhavy (Prof. Douschan) Philipp Hochmair (Prof. Kruger) Paul Matic (Herr Wendt) Originaltitel: Die Stille danach Regie: Nikolaus Leytner Drehbuch: Nikolaus Leytner Kamera: Hermann Dunzendorfer Musik: Matthias Weber