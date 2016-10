Das Erste 16:15 bis 17:00 Reportage Lecker aufs Land - Eine kulinarische Reise nach Hohenlohe zu Carmen Mack Nach Hohenlohe zu Carmen Mack D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Carmen Mack ist auf dem elterlichen Hof großgeworden. Doch die Landwirtschaft im hohenlohischen Weikersholz zu übernehmen, kam ihr zunächst nicht in den Sinn. Sie machte eine Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin und wollte ihren eigenen Weg gehen. Doch als sie ihren Mann Michael, der als Speditionskaufmann arbeitete, kennenlernte, fassten sie sich ein Herz und führten den Betrieb, den Carmens Großvater gegründet hat, weiter. Diesen Schritt haben sie nicht bereut. Michael schulte zum Landwirtschaftsmeister um und die beiden bekamen vier Kinder. Der Betrieb hält Bio-Puten, die tagsüber auf den Wiesen um den großen Hof picken. Eine Attraktion für die Wanderer auf dem Jakobsweg, der direkt am Hof verläuft. Feinste Scheiben aus geräucherter Putenbrust serviert Carmen den "Lecker aufs Land"-Damen zur Vorspeise auf einer Salatrose und als Hauptgang bereitete die Putenbäuerin einen saftigen Braten aus der Oberkeule, herzhaft gefüllt mit Camembert, zu. Das Highlight des Desserts: eine Charlotte, ein Kuchen aus Johannisbeer-Biskuitschnecken und Joghurtcreme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lecker aufs Land - eine kulinarische Reise