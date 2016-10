Das Erste 12:15 bis 13:00 Ratgeber ARD-Buffet Leben & genießen Heute zeigt Martina Kömpel wie man knusprige Zwiebeltarte zubereitet / Zuschauerfragen zum Thema: Grüner Star / Gute Idee: Schmuck aus Beton und Kristall / Neuer Wein / Glück aus Glas / Höri-Bülle (Zwiebeln vom Bodensee) / Was ist ein Glaukom? / Glaukom - Fallbeispiel / Stuckateurin / Quiz D 2016 2016-10-13 09:55 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Unter dem Motto ?leben & genießen? gibt es das ganze Service-Angebot rund um das tägliche Leben: Tipps von der Redaktion und von Experten zu Ernährung und Gesundheit, Haushalt und Garten - und das Tagesrezept, nach dem am Studioherd gekocht wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Holger Wienpahl Gäste: Gäste: Dr. Lothar Zimmermann (Augenarzt und SWR-Redakteur), Madlen Thorwarth Originaltitel: ARD-Buffet