Krimiserie Großstadtrevier Schmalspur D 2003 Weihnachtszeit. Gilbert Spannhake besucht mit seinem sechsjährigen Sohn Jonas das Miniatur Wunderland in der Speicherstadt. Als er kurz mit seiner neuen Freundin telefoniert, ist der Junge verschwunden. Alles Suchen hilft nichts, Spannhake verständigt die Polizei. Als die Beamten vom 14. Revier die Angestellten des Miniatur Wunderlandes unter die Lupe nehmen, fällt ihnen Clemens Nickel auf, ein Mann, der wegen Erpressung und Freiheitsberaubung vorbestraft ist. Harry und Henning überprüfen ihn und finden in seiner Wohnung eine Schneekugel, die Jonas kurz vor seinem Verschwinden von seinem Vater geschenkt bekommen hat. Dirk Matthies und Svenja Menzel müssen einen sensiblen Fall angehen. Herr Kussmann hat die Beamten im Revier auf einen gewissen Valeri Landfried aufmerksam gemacht, der sich bei seiner Nachbarin Frau Beerwind eingeschlichen haben soll und die alte Dame vollkommen abschirmt. Kussmann fürchtet, dass Valeri das Vertrauen der früher berühmten Sängerin ausnutzen kann. Dirk und Svenja schauen unter dem Vorwand, für Revierleiter Voss ein Autogramm zu besorgen, bei der alten Dame vorbei. Landfried, gegen den in einer anderen Stadt eine Anzeige wegen Betrugs vorliegt, kommt den beiden sehr verdächtig vor. Bei einem zweiten Besuch findet Dirk Matthies Tabletten des Blutdruckmittels Echtron in Landfrieds Zimmer. Philip Caspersen hat einen schlimmen Verdacht. Erst benimmt sich seine Freundin Hanna so merkwürdig. Dann ertappt er Lothar Krüger mit Hanna in einem Café. Dabei hat Lothar doch eben, als er das Revier verließ, behauptet, er müsse zur Bank. Schauspieler: Jan Fedder (Dirk Matthies) Ann Cathrin Sudhoff (Svenja Menzel) Wilfried Dziallas (Bernd Voss) Peter-Heinrich Brix (Lothar Krüger) Maria Ketikidou (Hariklia "Harry" Möller) Matthias Walter (Philip Caspersen) Till Demtrøder (Henning Schulz) Originaltitel: Großstadtrevier Regie: Miko Zeuschner Drehbuch: Gerd Steinheimer Kamera: Simon C. Wirth