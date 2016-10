NDR 20:15 bis 21:00 Dokumentation Expeditionen ins Tierreich Australien - Das Abenteuer Australien (5/5): Das Abenteuer D 2014 2016-10-13 14:00 Stereo Untertitel HDTV Merken Die Tierwelt des gesamten Kontinents Australien, von der Wüste zu den Tropenwäldern, vom Korallenriff zu den Bergketten, mit der Kamera einzufangen ist eine Mammutaufgabe. Erstmals ist es deutschen Naturfilmern gelungen, diese Vielfalt in einer Naturfilmreihe zu präsentieren. Die Folge "Australien Das Abenteuer" zeigt, wie die Filmteams so manche Herausforderung meistern und dabei so manches Abenteuer erleben. Die vier Männer nehmen große Strapazen auf sich, um die besten Bilder und die spektakulärsten Verhaltensweisen der Tiere zu drehen. Innerhalb von drei Jahren fahren sie mehr als 100.000 Kilometer quer durch Australien und verbringen rund 620 Drehtage im Busch. Oft werden sie enttäuscht. Trotz ihrer Mühen treffen sie nur selten auf Wombats, Kasuare und Baumkängurus. Viele Tierarten sind so selten geworden, dass sie bereits vom Aussterben bedroht sind. Doch immer wieder werden die Tierfilmer auch mit wundervollen Erlebnissen belohnt: Im Outback treffen Thoralf Grospitz und Jens Westphalen vollkommen überraschend auf einen rekordverdächtig großen Schwarm Wellensittiche. Nur bei Trockenheit sammeln sich so viele Tiere an einem einzigen Wasserloch. Die Luft vibriert vor Flügelschlägen. Es ist ein Anblick, den die beiden Männer niemals vergessen werden. Weitaus gefährlicher als alle Krokodile und giftigen Schlangen ist Australiens Hitze. Jedes Jahr sterben Einheimische, die mit ihrem Auto liegen bleiben und nicht genug Wasser dabei haben, weil sie verdursten. Auch Thoralf Grospitz und Jens Westphalen müssen ständig mit Reifenpannen kämpfen. Oft zittern sie, ob sie es mit dem zweiten Ersatzreifen bis zur nächsten Werkstatt schaffen. Und dann droht auch noch der Wagenheber zu versagen. Oft sind es die "kleinen Dinge", die über Glück und Unglück der Tierfilmer entscheiden. Klaus Weißmann und Rolf Sziringer wollen die großen Landschaften am Lake Eyre filmen, da kommen ihnen Millionen kleiner Fliegen in die Quere. Die Schwärme schwirren um ihre Köpfe, setzen sich auf die Kamera. Mit den summenden Quälgeistern vor der Linse lassen sich keine Aufnahmen mehr machen. Und dann kriecht auch noch eine Fliege ins Ohr von Klaus Weißmann. Für den Tierfilmer beginnt ein Martyrium. Mit den Privataufnahmen der Tierfilmer, ihren atemberaubenden Hochglanzaufnahmen und ihren Erzählungen, lässt der für die Goldene Kamera nominierte Filmemacher Heiko De Groot die Abenteuer der vier Männer wieder aufleben. Mit viel Schweiß und Entbehrungen meistern sie ihre Herausforderungen und zeigen die Tierwelt Australiens, wie man sie nie zuvor gesehen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Expeditionen ins Tierreich Regie: Heiko de Groot