Mein Nachmittag

Meine Landküche: Wildschweinkeule mit Karotten und Handklößen
Küchenchef Thomas Köpke aus dem Restaurant Morizaner des Gutshauses Ludorf an der Müritz (M-V) serviert eine feine Keule vom Frischling. Das Fleisch der jungen Wildschweine gilt als besonders zart und hat noch nicht den typisch kräftigen Wildgeschmack. Dazu passt eine echte mecklenburgische Spezialität: selbst gedrehte Mecklenburger Handklöße aus Kartoffeln und hellem Brot. Eine bunte Karottenauswahl rundet das leckere Wildgericht ab.

Auf'n Schnack: Frederik und Gerrit Braun, die Miniatur-Wunderland-Gründer aus Hamburg
Mit dem Harz, der Schweiz und der Fantasiestadt Knuffingen fing alles an. Inzwischen ist das Miniatur Wunderland die größte Modellbahnanlage der Welt. Letzte Neueröffnung der Brüder Gerrit und Frederik Braun: Italien im Miniformat. Gerade wurde das Miniatur Wunderland Hamburg von ausländischen Gästen zum beliebtesten Reiseziel Deutschlands gewählt. "Mein Nachmittag" gratuliert und will von den beiden erfahren, was ihre nächsten Vorhaben sind.

Reisegeschichten: Flusskreuzfahrt auf der Donau
Ganz entspannt die "schöne blaue Donau" entlang schippern und dabei geschichtsträchtige Städte und Stätten entdecken. Für NDR Reisereporter Uwe Bahn ist das eine ideale Art zu reisen. Auf dem zweitlängsten Fluss Europas geht es vorbei an den grüne und waldreiche Gebiete Österreichs, durch die liebliche Wachau nach Wien, weiter zu den Hauptstädten der Slowakei, Bratislava, und Ungarns, Budapest. Kulturelle Highlights und traumhafte Aussichten sind garantiert.

Live unterwegs: Die roten Vitaminbomben sind reif. Cranberry-Ernte in Gilten (Nds.)
Weltweit steigt die Nachfrage nach den amerikanischen Cranberrys, auch Moosbeere genannt. Auch auf einem Feld in Niedersachsen werden die kleinen roten Beeren, die zur Gattung der Heidelbeeren gehören, erfolgreich kultiviert. 50 Tonnen Cranberrys werden dieser Tage auf der einzigen Moosbeerenplantage des Nordens im niedersächsischen Gilten geerntet. Reporter Jo Hiller hilft mit und lässt sich alles über die vitaminreiche und knackige Frucht erklären.

Moderation: Jule Gölsdorf, Arne Jessen