NDR 14:45 bis 15:45 Reportage die nordstory - Der Doktor und die Inselviecher D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Die Arbeit als Inseltierarzt ist herausfordend. "die nordstory" erzählt aus dem turbulenten Alltag und zeigt, was das Leben eines Insulaners besonders macht. Karl-Ludwig Solaro hat zusammen mit seiner Frau Katrin eine Tierarztpraxis auf Norderney. Aber er behandelt nicht nur die Tiere auf Norderney, sondern auch auf den benachbarten Ostfriesischen Inseln. Dann hält seine Frau in der Praxis die Stellung. Karl-Ludwig Solaro eilt mit Fähre, Fahrrad oder Flugzeug zu seinen Hausbesuchen. Er hat alles dabei, was die Tierpatienten benötigen, vom Impfstoff, dem kleinen OP-Besteck bis hin zum mobilen Röntgengerät. Langeweile kennen die beiden nicht: Sie haben vier Kinder, dazu kommen Austauschschüler, Praktikanten und unzählige Haustiere. Das bereichert den Inselalltag. Trotz aller außergewöhnlichen Mühen hat sich Karl-Ludwig Solaro mit seinem Job auf Norderney einen Lebenstraum erfüllt, denn dort ist er geboren und Insulaner durch und durch. Originaltitel: die nordstory Regie: Nina Mahler