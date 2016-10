NDR 06:35 bis 07:20 Magazin plietsch. Wissen zum Weitersagen - Füße - die wichtigsten Fakten Füße - die wichtigsten Fakten D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Im Laufe eines Lebens macht ein Mensch durchschnittlich 150 Millionen Schritte. Das ergibt eine Strecke, die etwa drei Mal um den Erdball reicht! Füße müssen also einiges aushalten. Daher sind gesunde Füße das Fundament für den ganzen Körper. Trotzdem werden sie oft vernachlässigt und in falsches Schuhwerk gezwängt. Turnschuhe, Flipflops, hohe Absätze: Wie wirken sich Schuhe auf den Fuß aus? Was sind die Folgen für Knie, Hüfte und Rücken? Worauf sollte man beim Schuhkauf achten? Oder ist Barfußlaufen womöglich die bessere Alternative? "plietsch."-Reporter Tim Berendonk stellt sich der Herausforderung und läuft einen Tag barfuß durch die Stadt. Eine Offenbarung oder doch eher Quälerei? Außerdem gibt "plietsch." Tipps für die richtige Fußpflege und spezielle Fußgymnastik, damit die Füße gar nicht erst Probleme machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tim Berendonk Originaltitel: plietsch.

