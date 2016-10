Servus TV 22:00 bis 00:00 Abenteuerfilm Pesthauch des Dschungels F, MEX 1956 2016-10-12 01:30 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einem fiktiven lateinamerikanischen Staat rebelliert eine Hand voll Diamantenschürfer gegen die faschistische und korrupte Regierung. Als die Situation aus dem Ruder zu laufen droht, tritt eine kleine, zweckmäßig zusammengewürfelte Gruppe die Flucht durch den Dschungel an. Die Gefährten sind der Abenteurer Chark, die Prostituierte Djin, ihr alter, aber reicher Verlobter Castin mit seiner stummen Tochter Maria und der gutmütige Pater Lizardi. Der Dschungel, so fremd des natürlichen Lebensraumes, bringt sie mehr und mehr an ihre Grenzen und darüber hinaus und es beginnt nicht nur ein Kampf ums Überleben, sondern auch gegen die Abgründe der menschlichen Psyche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simone Signoret (Djin) Michel Piccoli (Pater Lizzardi) Georges Marchal (Shark) Charles Vanel (Castin) Michèle Girardon (Maria) Tito Junco (Chenko) Raúl Ramírez (Álvaro) Originaltitel: La muerte en este jardin Regie: Luis Buñuel Drehbuch: Luis Alcoriza, Luis Buñuel, Raymond Queneau, Gabriel Arout Kamera: Jorge Stahl Jr. Musik: Paul Misraki Altersempfehlung: ab 16