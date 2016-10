ZDFinfo 02:30 bis 03:15 Dokumentation Moderne Wunder: Technik der 90er USA 2006 Stereo 16:9 Live TV Merken Es war das Jahrzehnt der "Dotcom"-Unternehmen. Erstmals konnte man mit einem Mausklick einkaufen, Informationen suchen und online surfen. In dieser Folge "Moderne Wunder" geht es zurück zum Ende des 20. Jahrhunderts, zur Entstehung der Technologien, die heute selbstverständlich erscheinen. Ob DVD, Festplattenrekorder oder GPS - all diese Techniken entstanden in den 90er Jahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Modern Marvels Drehbuch: Kaylan Eggert Kamera: Russell Blair

