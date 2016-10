ZDFinfo 06:10 bis 06:55 Dokumentation Tod in St. Augustine Selbstmord oder Mord? USA 2013 Stereo 16:9 Live TV Merken Nachdem Michelle O'Connor die Beziehung zu ihrem Freund, einem Polizisten, beendet hat, wird ihre Leiche am selben Abend mit einer tödlichen Schusswunde aufgefunden. Dieser Fall beschäftigt sich mit dem vermeintlichen Selbstmord einer jungen Mutter in St. Augustin/Florida. Viele Indizien sprechen für Mord. Decken die Ermittler die Tat ihres Kollegen? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Frontline: Death in St. Augustine Regie: Glenn Silber

